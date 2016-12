10 Jahre Rise or Die Trying – Four Year Strong auf Tour 2017

Und schon wieder eine Album-Show: Zum zehnjänrigen Jubiläum von Rise or Die Trying kommen die Pop-Punker Four Year Strong für den European Takeover Part 1 zurück und spielen ihr 2007er Durchbruchalbum Rise or Die Trying in voller Länge.

TOURDATEN 2017

02.02.2017 Hamburg Hafenklang

03.02.2017 Köln Underground

05.02.2017 Wiesbaden Kulturzentrum Schlachthof

06.02.2017 Berlin Cassiopeia

07.02.2017 Leipzig Conne Island

08.02.2017 München Ampere im Muffatwerk

09.02.2017 Münster Gleis 22

