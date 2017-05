10. KAZ-Open Air 2017 — Umsonst & Draussen Festival in Herne

Das KAZ-Open Air, das Umsonst & Draussen Festival des Kulturell-Alternativen Zentrums Herne, feiert Zehnjähriges und liefert mit Egotronic, ALPHA BOYS, Freiburg, Disco//Oslo, Alidaxo, Flexo Rodriguez und Belle Epoque ein schickes Line-Up.

Seit mittlerweile 2008 veranstaltet das Kulturell-Alternative Zentrum (KAZ) Herne e.V. das KAZ-Open Air im Skatepark Hibernia an der Koniner Straße in Herne. Mit dem Hintergrund gestartet, musikalische und politische Standpunkte wieder mit dem Rollbrettsport zu verknüpfen, hat sich das Umsonst & Draussen-Festival in den letzten Jahren zu einem Geheimtipp weit über die Stadtgrenzen Hernes und z. T. des Ruhrgebietes hinaus gemausert.

Zur zehnten Auflage haben die Veranstalter 2017 ein wirklich schickes Line-Up zusammengeschraubt.

10. KAZ-Open Air 2017 – Line Up

Egotronic (Electro/Punk aus Berlin)

ALPHA BOYS (Reggae-/Ska aus dem Ruhrpott)

Freiburg (Emopunk aus Gütersloh)

Disco//Oslo (Punkrock aus Oldenburg)

Alidaxo (HipHop/Electropop aus Herne)

Flexo Rodriguez (Punk’n’Roll aus Bochum)

Belle Epoque (Indierock/Psychedelic aus Herne)

