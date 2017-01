Able Baker Fox nehmen neues Album auf

Lebenszeichen von Able Baker Fox: 9 Jahre nach dem großartigen Album Voices ist die Posthardcore-„Allstar“-Band wieder im Studio.

Schon 2008 funktionierte Namedropping einfach blendend: Als Mitglieder von Small Brown Bike, The Casket Lottery und Coalesce verkündeten, dass sie nun auch zusammen unter dem Namen Able Baker Fox fungieren, wurde man hellhörig. Und war dann restlos begeistert, als die Band ihr Album Voices hinterher schob. Posthardcore mit der richtigen Mischung aus rauem Ton, Melodie und Agressivität plus einer beachtlichen Menge an Ohrwürmern (Wer sich eine Hymne wie „Whispering“ für den letzten Track aufspart…Respekt!).

Ein Grund für die Bandauszeit: Wie schon damals sind die Reed-Brüder Mike und Ben, Nathan Ellis und Jeff Gensterblum quer über die Vereinigten Staaten verteilt (Brooklyn, Lansing, Chicago, Kansas City). Songideen werden per Internet vorgestellt sowie hin- und hergeschickt und wie aus Social Media zu erkennen war, wurde sogar online ein wenig geprobt. Wie auch immer: Able Baker Fox sind im Studio und auch wenn nach eigenem Bekunden kein Plan herrscht, wer den ganzen Kram wann rausbringt: die Chancen stehen gut, dass wir da 2017 noch was zu hören kriegen. Und selbst wenn nicht: ein toller Reminder, mal wieder ein Album rauszukramen, das in den letzten Jahren ein wenig in Vergessenheit geraten ist.

Able Baker Fox – What doesn’t kill you

