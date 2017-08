Able Baker Fox – Painted Shell

Able Baker Fox haben mit „Painted Shell“ den dritten Song aus ihrem kommenden Album „Visions“ veröffentlicht.

Es war einer dieser raren Momente, als sich das Ende zweier guter Bands zu einem guten, gemeinsamen Ende fügte: Erst lösten sich 2004 Small Brown Bike auf. Zwei Jahre später sagten dann auch The Casket Lottery Goodbye. Das Gute: Die Bandmitglieder kannten sich. Immerhin hatte sie 2002 eine gemeinsame EP veröffentlicht. Das noch Bessere: Sie haben sich einfach zusammen getan.

Able Baker Fox haben sie ihr Projekt genannt, das nicht nur personell, sondern auch musikalisch definitiv als gemeinsames Folgeprojekt von Small Brown Bike und The Casket Lottery durchgeht. Das haben sie mit ihrem ersten Album „Voices“ bewiesen. Und das legen sie jetzt mit „Painted Shell“ nach.

Able Baker Fox – Painted Shell

Able Baker Fox – „Visions“ Tracklisting:

1. Purple Mountains

2. Sins Of Dad

3. Drift

4. Painted Shell

5. Can We Be Honest?

6. Pennies on the Dollar

7. Long Horizon

8. Dead Canaries

9. Free Flowers

10. Lady Ghost

11. The Clearing