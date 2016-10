Abramowicz auf Tour

Abramowicz haben die richtige Haltung, spielen die richtige Musik und machen live richtig Spaß – das haben sie mehrfach gezeigt und das werden sie auf ihrer Tour mit Coppersky auch wieder beweisen.

Als wir im Dezember letzten Jahres unser „Brot und Salz“-Festival veranstaltet haben und Adam Angst am Vortag gesundheitsbedingt via Facebook ihre Absage bekannt gegeben haben, klingelte das Telefon: „Wir spielen Samstag in Paderborn und können Sonntag einspringen.“ Was eben zeigt: Abramowicz sind einfach gute Typen, die anpacken, wenn es wichtig ist – und vielleicht ist derzeit nichts wichtiger, als immer wieder auf jeder Bühne zu sagen: Refugees Welcome! „Gute Typen“ zu sein, reicht für ein Konzert zwar nicht aus, aber Abramowicz haben ja schon schon lange bewiesen, was sie musikalisch drauf haben. Und das lohnt sich live jedes Mal wieder. Und das gilt erst recht, wenn auch noch Coppersky mit von der Partie sind.

Abramowicz + Coppersky auf Tour

04.11. Kiel, Schaubude

05.11. Braunschweig, tja

06.11. Essen, Anyway

17.11. Koblenz, Circus Maximus

18.11. Trier, Ex Haus (+Milliarden, +Lulu & die Einhornfarm)

20.11. (CH) Solothurn, Kofmehl

21.11. Mainz, Kulturcafé

22.11. Stuttgart, Goldmarks

23.11. Dresden, Chemiefabrik

24.11. Leipzig, NaTo

25.11. Hannover, Bei Chez Heinz

