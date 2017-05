Adam Angst und Donots veröffentlichen Split-10′

Die Donots und Adam Angst veröffentlichen zusammen die beiden neuen Songs „Keiner kommt hier lebend raus“ und „Wir werden alle sterben“. Die Split erscheint sowohl digital wie auch als 10′ – limitiert auf je 500 Stück.

„Jetzt erst recht“ ist der Leitgedanke eines gemeinsamen Statements. Das trotzige Motto richtet sich an die „feigen Arschlöcher, [die sich] für geisteskranke Ideologien in die Luft sprengen“, an diejenigen, die Waffendeals für mehr Kriege abschließen.

Und vor allem: „Und ‚Jetzt erst recht!‘ muss auch die Entschlossenheit signalisieren, mit der man in diesen Tagen jenen populistischen Arschlöchern entgegenzutreten hat, die all das Chaos nutzen wollen, um rechtes Gedankengut in der Mitte der Gesellschaft wieder salonfähig zu machen und die mit irren Brandreden täglich noch mehr Angst, Hass und Lügen streuen.“

Ihr Statement schließen sie mit der Ansage:

Auf- oder klein beigeben sind keine Option.

Schweigen ist nichts anderes als stille Zustimmung.

Und Wegsehen ist absolut zum Kotzen.

Darauf können sich nicht nur die Donots und Adam Angst einigen. Dem können wir als GETADDICTED genau so zustimmen – und das sollte eigentlich jeder mit gesundem Menschenverstand auch tun können.

Erscheinen werden die Songs am 31. Mai digital und sie werden als jeweils auf 500 Stück limitierte Vinyl 10″ in den Online-Shops von Adam Angst und den Donots vorbestellbar sein. Erscheinen wird das 10″ Vinyl im August 2017.

Adam Angst – Wir werden alle sterben

Donots – Keiner kommt hier lebend raus

DONOTS – Live 2017

31.05.17 – Münster, Sputnikhalle

02.06.17 – Nürnberg, Rock im Park

03.06.17 – Nürburgring, Rock Am Ring

04.06.17 – AUT – Wien, Rock in Vienna

10.06.17 – CH – Interlaken, Greenfield Festival

15.07.17 – ESP – Inca, Mallorca’n’Roll Festival

21.07.17 – Karlsruhe, Das Fest

22.07.17 – Cuxhaven, Deichbrand Festival

04.-05.08.17 – Anröchte, Big Day Out

12.08.17 – Wolfsburg, Rock im Allerpark

18.-20.08.17 – Großpösna, Highfield Festival

ADAM ANGST – Live 2017

04.06.17 – Mainz, Open Ohr Festival

10.06.17 – Hof, In.die Musik Festival

22.06.17 – Bielefeld, Campusfestival

15.07.17 – Hamburg, Wutzrock Festival

03.-05.08.17 – Elend bei Sorge, Rocken Am Brocken Festival

05.08.17 – Rheine, Trosse Kult Open Air

10.08.17 – Püttlingen, Rocco del Schlacko Festival

09.-13.08.17 – Trebur, Open Flair Festival

18.08.17 – Bonn, Green Juice Festival

26.08.17 – Salzwedel, Forest Jump Festival