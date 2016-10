AFI kündigen neues Album an

AFI sind zurück! Nachdem die fallenden Bluttropfen auf der Facebookseite ihre Fans bereits in Wallungen gebracht haben, ist die Katze jetzt endlich aus dem Sack: Am 20.01.2017 veröffentlichen sie mit AFI (The Blood Album) ihr 10. Studioalbum, satte elf Jahre nach Decemberunderground.

Und wo ein Album ist, dürfte ja auch hoffentlich bald eine Tour folgen….

