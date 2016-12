Against Me! sind gerade auf Tour

Against Me! sind gerade auf Tour und stellen ihr aktuelles Album „Shape Shift With Me“ in vor. Die Band um Frontröhre Laura Jane Grace stimmen besinnlich auf das kommende Weihnachtsfest ein – und bitte!

TOURDATEN 2016

19.12.16 Posthof, Linz (AT)

20.12.16 Live Music Hall, Köln

21.12.16 Fabrik, Hamburg

22.12.16 SO 36, Berlin

Against Me! – Shape Shift With Me

