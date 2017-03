Against Me! auf Tour

Against Me! waren im Dezember auf Tour, um ihr aktuelles Album „Shape Shift With Me“ vorzustellen. Jetzt haben Laura Jane Grace und Co. neue Termine mitgebracht.

TOUR 2017

13.06.2017 Nürnberg, Hirsch

15.06.2017 Wiesbaden, Schlachthof

16.06.2017 Dresden, Konk*

24.06.2017 Saarwellingen, Rock Camp Festival

27.06.2017 Stuttgart, Im Wizemann

28.06.2017 Düsseldorf, Zakk

29.06.2017 Bremen, Lagerhaus

01.07.2017 Münster, Vainstream Rockfest

*Support: Touché Amoré

Against Me! – Shape Shift With Me

