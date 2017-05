Akne Kid Joe – Ein Morgen ohne Deutschland (Video-Tipp)

Das Video von Akne Kid Joe zu „Ein Morgen ohne Deutschland“ ist schon etwas älter, aber wir sind jetzt erst drauf gestoßen.

Sie schreiben selbst zum Song: „wir sind der picklige kleine scheißer aus der ersten reihe und sind allergisch auf voll viel, v.a. auf „summer of 69“ von bryan adams. and after all, we´re your wonderwall.“ Im Video selbst kriegen von Björn…ähm, sorry: Bernd Höcke samt AfD über die Identitäre Bewegung, Weltranglistenerste und Beate Zscchäpe und der NSU ihr Fett weg. Und am Ende kann man Til Schweiger auch einfach mal zustimmen.