Antillectual feiern Uncle M-Debüt mit ”Heads You Win, Tails We Lose“

Vor kurzem noch Gast beim Uncle M Fest, sind Antillectual nun Teil der Labelfamilie. Zur Feier des Tages gibts mit „Heads You Win, Tails We Lose“ direkt einen neuen Song samt Video der holländischen Punkband. Und zwar hier.

Antillectual sind zurück – die Holländer gehören seit Jahren zu Europas wichtigsten politischen Punkrock-Stimmen und sind langjährige Tourfreunde von Anti-Flag, Propagandhi oder Rise Against. Und neuerdings gehören sie auch zur Uncle M Familie. „Heads You Win, Tails We Lose“ ist ihre neue Single.

Der Text des Songs ist eine Antwort auf die aktuelle Populismuswelle in Europa und der Welt. Trumps Wahl und seine katastrophale Politik sind zum Auslöser einer weltweiten Epidemie rechter Politik geworden, die unter dem Deckmantel vermeintlichen Anti-Establishments immer weiter um sich greift. Der dringliche und schnelle Song „Heads You Win, Tails We Lose“ ist eine scharfe Kritik an dieser aktuellen Entwicklung und den Einfluß, die diese Politik auf den Planeten (ja, man muss es wohl so global sagen) hat. Kritische Zeiten erfordern eine kritische Haltung und davon haben Antillectual eine Menge im Köcher.

08.06.2018 DE – Hamburg – Booze Cruise Festival

09.06.2018 DE – Herne – Heisterkamp Open Air

15.06.2018 DE – Golm – Golm Rockt Festival

16.06.2018 DE – Grevenbrück – Rock n Roll BBQ Festival

21.06.2018 BE – Westerlo – Kaiser Festival

27.06.2018 DE – Bausendorf – Riez Open Air

28.07.2018 ES – Girona – Acitud Fest

02.11.2018 NL – Eindhoven – The Sound of Revolution

20.12.2018 NL – Den Haag – Paard

21.12.2018 DE – Osnabrück – Bastard Club

