Unsere Lieblings-Instrumental-Post-Rocker von And So I Watch You From Afar bringen im Oktober ihr neues Album The Endless Shimmering raus. A Slow Unfolding Of Wings ist der erste Song des Album.

Achtung es folgen zwei Plat(t)itüden und eine großartige Post-Rockband:

Einfach mal die Klappe halten. Action speaks louder than words. And So I Watch You From Afar.

Während viele instrumentale Postrock-Bands den minutelangen Build-Up bis zur Explosion(s In The Sky) perfektioniert haben, waren And So I Watch You From Afar schon immer Freunde des zeitigen Tritts auf die Verzerrer. Devise: Direkt. Voll. Drauf. Diese „Mit der Tür ins Haus“-Attitüde gefällt sowohl live als auch auf Platte. Und and der Albumfront gibt es jetzt Neuigkeiten. And So I Watch You From Afar veröffentlichen im Oktober ein neues Album mit dem Titel The Endless Shimmering. A Slow Unfolding Of Wings ist der erste Vorgeschmack:

And So I Watch You From Afar – A Slow Unfolding Of Wings

