Astpai auf Tour

Astpai gehören zu den absolut nimmermüden Typen im Punkrock/Hardcore-Zirkus, die gefühlt immer auf Tour sind.

Dass sie ihren 15. Geburtstag mit einer ausgiebigen Tour feiern, ist klar. Aber es gibt auch ein paar besondere Aspekte, wie die Band in der Ankündigung sagt: „Zu realisieren, dass man glücklich und privilegiert genug war, sein halbes Leben mit der Sache, die einem am glücklich macht, verbracht haben zu dürfen ist überwältigend. ASTPAI feiern ihren 15ten Geburtstag und wir haben uns noch nie so sehr auf eine Trip gefreut, wie auf die anstehende Tour im November/Dezember. Jede Show bekommt ihre eigene Setlist, ausgewählt aus allen ASTPAI-Releases und geschrieben von Freunden/Freundinnen und Promotern, die uns über die letzten Jahre immer wieder begleitet haben. Party on!“

Astpai – Geburtstags-Tour

09.11. – SI – Ljubljana @ Gromka*

10.11. – IT – Vicenza @ Circolo Mesa*

11.11. – IT – Seregno @ Honky Tonky*

12.11. – SI – Gornja Radgona @ Mladinski Center*

15.11. – CZ – Prague @ 007**

16.11. – DE – Regensburg @ Alte Mälzerei**

17.11. – DE – Wiesbaden @ Kreativfabrik**

18.11. – NL – Nijmegen @ De Ondebroek**

19.11. – DE – Münster @ Gleis 22**

20.11. – BE – Leuven @ Sojo**

21.11. – UK – Manchester @ Retro Bar***

22.11. – UK – London @ DSFL***

23.11. – FR – Le Havre @ Sonic

24.11. – FR – Lyon @ Les Capucins

25.11. – DE – Freiburg @ KTS

26.11. – AT – Innsbruck @ PMK****

01.12. – AT – Graz @ Sub****

02.12. – AT – Wien @ B72****

03.12. – AT – Wiener Neustadt @ Triebwerk****

* w/ DEADENDS (Graz, AT)

** w/ NOT SCIENTISTS (Lyon, France)

*** w/ KAMIKAZE GIRLS (UK)

**** w/ THE DEADNOTES (DE)

Run From Home by ASTPAI