Bad Religion – „The Kids Are Alt-Right“: Neuer Song gegen Rechtspopulismus

Nazis, Nazis, überall Nazis! Darum haben Bad Religion mit „The Kids Are Alt-Right“ die perfekte Rekrutierungshymne für die Alt-Right-Bewegung geschrieben, und ein bitterböses Animationsvideo dazu veröffentlicht. Müssen wir Sarkasmus noch erklären?

Hitler, der KKK, Pepe the Frog und natürlich Trump – alle sind im neuen Bad Religion-Video versammelt, rotten sich zusammen. Und Sänger Greg Graffin fordert im bluesbrotherigen Chorus zum Beitritt auf: „Everybody, need somebody. Everybody, join the party!“

Der Song „The Kids Are Alt-Right“ ist Sarkasmus pur – und in dieser, oder ähnlicher Form, vorhersehbar gewesen. In Kombination mit dem animierten Video zeigen Bad Religion, dass die alten Herren doch noch mehr können, als nur 30 Jahre alte Alben in voller Länge zu spielen. Join the Party!

