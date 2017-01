Beach Slang gehen mit Cover-Mixtape auf Tour

Eigentlich sind Beach Slang noch gar nicht allzu lange wieder weg – aber sie kommen mit einer Cover-Mixtape zurück auf Tour.

Auf dem Tape sind Cover-Songs von The Jesus & Mary Chain, The Modern Lovers, Tommy Keene, The Candyskins und The Adverts, von denen es hier mit „Bored Teenagers“ auch eine Hörprobe gibt (Das ganze Tracklisting findet ihr ganz unten). Und live gibt’s das ganze dann auch direkt zu bestaunen.

Tour

31.01.17 – Köln – Gebäude 9

10.02.17 – München – Ampere

19.02.17 – Berlin – Musik & Frieden

20.02.17 – Hannover – Lux

21.02.17 – Münster – Sputnikhalle

22.02.17 – Hamburg – Molotow

23.02.17 – Leipzig – Conne Island

Beach Slang – Bored Teenagers (The Adverts-Cover)

Tracklisting

01. The Adverts – „Bored Teenagers“

02. The Candyskins – „Wembley“

03. Tommy Keene – „Nothing Can Change You“

04. The Jesus & Mary Chain – „Sometimes Always“

05. The Modern Lovers – “Roadrunner“