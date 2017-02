Beans On Toast auf Tour – präsentiert von GETADDICTED

Bei Beans On Toast aus England denkt man natürlich erst an diese immer leicht nach „schonmal gegegessen“ aussehende Pampe auf pappigem Weißbrot, weniger an einen Singer/Songwriter. Jay McAllister ist auf der gleichen Mission wie Kettcar hier vor 15 Jahren: Damals dachte bei dem Begriff auch niemand an eine Band. Marcus Wiebusch und Co. haben das mittlerweile geändert.

Jay McAllister ist auf der Insel schon eine Weile auf dieser Mission: 2009 hat er sein Debüt „Standing On A Chair“ rausgebracht und seitdem jedes Jahr ein Album veröffentlicht. Die meiste Aufmerksamkeit erhielt Beans On Toast vermutlich, als er erst mit Frank Turner in der Wembley Arena auftrat und danach als dessen Stadion-Tour-Support mit dabei war.

Sein aktuelles Album „A Spanner In The Works“ erschien im Dezember 2016. Und damit macht sich Beans On Toast jetzt auf den Weg nach Deutschland.

Beans On Toast live

01.04. Aachen, Wild Rover

02.04. Köln, Wohngemeinschaft

03.04. Berlin, Monarch

04.04. Hamburg, Astra Stube

05.04. Quedlinburg, Reiche

06.04. Leipzig, Stoned

07.04. Hannover, Fahrradcafe

08.04. Hannover, Wohnzimmer Show

09.04. Wiesbaden, Kulturfabrik

10.04. Freiburg, Swamp

11.04. München Kyeso