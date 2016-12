Best Of 2016 mit Andree Böhle von den Sisters Of Merchi

Gewohnt geschmackssicher haut Andree Böhle von den Sisters of Merchi sein Best Of 2016 raus. In den Jahrescharts unter anderem: Motorpsycho, Aesop Rock und Turbostaat. Sein letztes Hemd bzw Bandshirt setzt Andree 2017 auf Pripjat.

Meine Top-Alben 2016

Motorpsycho – here be monsters

Zeal and Ardor – Devil is fine

Dinosaur Jr. – give a glimpse of what yer not

Aesop Rock – the impossible kid

Space Chaser – dead sun rising

Meine Top-Songs 2016

Motorpsycho – big black dog

Spidergawd – The Funeral

Zeal and Ardor – the river runs red

metallica – spit out the bone

Space Chaser – Anthem

Meine Konzert-Highlights 2016



Turbostaat – Beatpol (Dresden)

Pripjat – Kulturbunker Mülheim (Köln)

Dead Lord / Night Viper / Lizzies – Underground 2 (Köln)

Sheer Mag / Pisse – Berlin

Dirkschneider – Metal Hammer Paradise

Mein Geheimtipp für 2017

Pripjat

