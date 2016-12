Best Of 2016 mit Bastian Hartmann

Hier kommt das Best Of 2016 von Bastian Hartmann. In den Jahrescharts der Sound-Allzweckwaffelandeten unter anderem Heisskalt, Direct Hit! und Jimmy Eat World. Die neue Rivershores Platte wird laut Bastian 2017 durch die Decke gehen.

Meine Top-Alben 2016

Heisskalt – Vom Wissen und Wollen

Direct Hit! – Wasted Mind

Weezer – Weezer (White Album)

Modern Baseball – Holy Ghost

Tiny Moving Parts – Celebrate

Meine Top-Songs 2016

Heisskalt – Trauriger Macht

Direct Hit! – Wasted Mind

The Menzingers – Lookers

Fjørt – Anthrazit

Modern Baseball – Just Another Face

Meine Konzert-Highlights 2016



Jimmy Eat World – Underground, Köln

Tiny Moving Parts – Luxor, Köln

Thrice – Live Music Hall, Köln

Pup beim M-Pire Strikes Back – Sputnikhalle, Münster

Steel Panther – Palladium, Köln

Mein Geheimtipp für 2017

Die neue Rivershores Platte!

