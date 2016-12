Best Of 2016 mit Benjamin Bruns von Goodbye Fairground

Hier kommt das Best Of 2016 mit Benjamin Bruns von Goodbye Fairground. In den Jahrescharts landeten unter anderem das letzte Album von Pears und Weezer mit Summer Elaine and Drunk Dori. Mitski wird laut Benjamin 2017 durch die Decke gehen. Aber ob die noch geheim ist?

Meine Top-Alben 2016

Pears – Green Star

The Dirty Nil – Higher Power

The Falcon – Gather Up The Chaps

Dead To Me – I Wanna Die In Los Angeles (EP)

PUP – The Dream Is Over

Meine Top-Songs 2016

Weezer – Summer Elaine and Drunk Dori

Atmosphere – Windows (feat. Prof)

PUP – DVP

Mitski – Your Best American Girl

Jeff Rosenstock – Festival Song

Meine Konzert-Highlights 2016



Ich fürchte, ich war dieses Jahr nichtmal auf fünf Konzerten.

Nicht sehr kredibil. Ich weiß. Sorry!

Mein Geheimtipp für 2017

Mitski? Ist die geheim?

Best Of 2016 bei GETADDICTED!



Ähnliche Beiträge