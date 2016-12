Best Of 2016 mit Bulli (u.a. Disco//Oslo)

Wo spielt Bulli von Antikoerper-Export | Alarmsignal | Disco//Oslo eigentlich nicht? In seinen Jahrescharts landeten unter anderem dank Ingo Donot die CLOWNS und DEAD KOYS. Macht Euch bereit für PROBLEM IS YOU s 12 Inch „Grinding Teeth“.

Meine Top-Alben 2016

CLOWNS „Bad Blood“ (Danke Ingo Donot!)

BRAINDEAD vs CONSCIOUS YOUTH „Refugee Benefit“ 12inch

DEAD KOYS „Wehringhausen“ 12inch

MEGALOH „Regenmacher“ LP

STRAFPLANET „Big Feelings“ EP

Meine Top-Songs 2016

DEAD KOYS „Trauerlack“

KOTZREIZ „Asi mit Niwoh“ (wobei das Original genauso geil is)

TURBOSTAAT „Abalonia“ (vor allem wegen dem wunderschönen Hall auf der Melodiegitarre am Anfang. Ich habe die ersten 20 Sekunden des Songs so oft gehört…)

LYGO “ Da sind Fragen“

TIM TIMEBOMB „Fall Back Down“

Meine Konzert-Highlights 2016



PROBLEMS im Stumpf / Hannover

Stumpfgeburtstag Hannover 2016 (Atmosphäre, Menschen, Bands!)

BRAINDEAD bei ihrem 15 jährigen Jubiläum in der Roten Flora / Hamburg

NOTGEMEINSCHAFT PETER PAN & MISSSTAND im Sub / Graz (200. Missstand Show auf einem Sonntag. Super Laden, liebe Leute!)

DISCO//OSLO im Exzess / Frankfurt & im Juzi / Göttingen (gerade erst gewesen – deshalb weiß ich noch, dass einfach alles gepasst hat. Super Stimmung und viel Spaß gehabt.)

Mein Geheimtipp für 2017

PROBLEM IS YOU „Grinding Teeth“ 12inch (Die Platte war für 2016 geplant – aber wegen Presswerkauslastungen wird die Scheibe nun erst 2017 erscheinen. Als ich das Master das erste Mal gehört habe, war mir direkt klar: „Dieser Scheiß ist das Geilste, was du dieses Jahr gehört hast!“

