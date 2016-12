Best of 2016 mit David Kosslowski von FJØRT und Adam Angst

In seinem Best Of 2016 randaliert David Kosslowski von FJØRT und Adam Angst quer durch die Genrelandschaft. Alles zwischen Thrice, Kate Tempest, At the Drive In & Clueso geht bei ihm und mit ÊTRE?, Pettersson, Terrible Love gibt’s direkt drei Geheimtipps für 2017.

Meine Top-Alben 2016

Thrice – To Be Everywhere Is To Be Nowhere

Kate Tempest – Let Them Eat Chaos

Clueso – Neuanfang

LIRR. – Ritual

Meraine – Meraine

Meine Top-Songs 2016

Thrice – Hurricane

Kate Tempest – Europe Is Lost

Heisskalt – Euphoria

Russian Circles – Afrika

Lygo, Lirr., Heisskalt – Leben Wert

Meine Konzert-Highlights 2016



Donots – Halle Münsterland

Kate Tempest – Reaktor Club, Liège (BE)

Heisskalt – Alter Schlachthof, Eupen (BE)

LIRR. – AZ Köln

At The Drive-In, Palladium Köln

Mein Geheimtipp für 2017

ÊTRE?, Pettersson, Terrible Love

Ähnliche Beiträge