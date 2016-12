Best Of 2016 mit David Schumann von KMPFSPRT

Hier kommt das Best Of 2016 mit David Schumann von KMPFSPRT. In den Jahrescharts landeten unter anderem Direct Hit – Wasted Mind und Blink 182 – Cynical. FIGHTSONG werden laut David Schumann 2017 durch die Decke gehen.

Meine Top-Alben 2016

Direct Hit – Wasted Mind

Blink 182 – California

Tiny Moving Parts – Celebrate

PUP – The Dream is over

Bayside – Vacancy

Meine Top-Songs 2016

Blink 182 – Cynical

The Starting Line – Quitter

Weezer – Summer Elaine and drunk Dori

NOFX – Six years on Dope

Useless ID – We don’t want the Airwaves

Meine Konzert-Highlights 2016



The Front Bottoms – Luxor Köln

Adolescents – Underground Köln

Morrissey – Palladium Köln

Tropical Death – Ruby Room Tokio

KMPFSPRT – Club Bahnhof Ehrenfeld. Ja, sorry, aber isso.

Mein Geheimtipp für 2017

FIGHTSONG

Ähnliche Beiträge