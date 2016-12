Best Of 2016 mit Dennis von Agador Spartacus

Hier kommt das Best Of 2016 mit Dennis von Agador Spartacus . In seinen Jahrescharts landeten unter anderem Martha und Alex Lahey. Er wünscht sich für 2017 ein ganz großes Shit Present.

Meine Top-Alben 2016

Martha – Blisters in the Pit of my Heart

Alex Lahey – B-Grade University

The Falcon – Gather Up the Chaps

Tycho – Epoch

Stumbling Pins – Common Angst

Meine Top-Songs 2016

Alex Lahey – You Don’t Think You Like People Like Me

Heisskalt – Euphoria

Dead to Me – I Wanna Die in Los Angeles

Strommasten – Look Back in Zweifel

Ali Barter – Girly Bits

Meine Konzert-Highlights 2016



Terrible Feelings – Hannover, Stumpf

The Maccabees – Köln, Luxor

Not on Tour – Groezrock 2016

Dillinger 4 – Groezrock 2016

Placebo – Köln, Lanxess Arena

Mein Geheimtipp für 2017

Shit Present

