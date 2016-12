Best Of 2016 mit Ecki von Glück umsonst

Hier kommt das Best Of 2016 mit Ecki von Glück umsonst. In den Jahrescharts landeten unter anderem Pisse, Dicht und Ergreifend sowie Gesamtscheiße Scheiße. Und laut Ecki steht auch 2017 ganz im Zeichen von Pisse.

Meine Top-Alben 2016

Pisse – Kohlrübenwinter

Pannebierhorst – Aber immer gerne doch

Pogendroblem – raus

Meine Top-Songs 2016

Sebadoh – Too pure

Die Nerven – und ja

Pisse – Hundegelantine

Robert Kauffmann – Eine Wildsau

Provinztheater – auf zum Atom

Meine Konzert-Highlights 2016



Pisse im Club Scheiße

Dicht und Ergreifend im Luxor

Robert Kauffmann im Theater am Bauturm

Tanzkommando im Autonomen Zentrum

Gesamtscheiße Scheiße und Pogendroblem im Sonic Ballroom

Mein Geheimtipp für 2017

Pisse

