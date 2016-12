Best Of 2016 mit GETADDICTED-Eremitus Fred

Best Of 2016 mit GETADDICTED-Eremitus Fred In den Jahrescharts landeten unter anderem Hesitation Wounds und Stick To Your Guns. 2017 fanboyt Fred The Legion Ghost.

Meine Top-Alben 2016

Hesitation Wounds – Awake For Everything

Brutal Youth – Sanguine

Harm/Shelter – Paycheck

Larrakia – Rantallion

Audio 88 & Yassin – Halleluja

Meine Top-Songs 2016

Stick To Your Guns – No Tolerance

Touche Amore – Displacement

Death By Stereo – Neverending

Descendents – Without Love

Lakmann – X-Box

Meine Konzert-Highlights 2016



Stick To Your Guns @ Logo, Hamburg, 20.2.16

No Use For A Name & Friends @ Groezrock, Meerhout, 30.4.16

Backtrack @ Vainstream, Münster, 2.7.16

No Fun At All @ Punkrock Holiday, Tolmin, 12.8.16

Audio 88 & Yassin, Mädness & Döll @ Knust, Hamburg, 1.11.16

Mein Geheimtipp für 2017

The Legion Ghost

