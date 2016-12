Best Of 2016 mit Henning von GETADDICTED

Hier kommt das Best Of 2016 mit Henning von GETADDICTED. In den Jahrescharts landeten unter anderem Tiny Moving Parts, Tender Defender und Departures. Das neue Album von Captain, We`re Sinking wird laut Henning eines der Highlights 2017.

Meine Top-Alben 2016

Tiny Moving Parts – Celebrate

Tender Defender – EP

PUP – The Dream Is Over

Apologies, I Have None – Pharmacie

Spanish Love Songs – Giant Sings The Blues

Meine Top-Songs 2016

Tiny Moving Parts – Common Cold

Zoax – Bad Blood

Departures – The Last Dance

The Menzingers – Lookers

I Love Your Lifestyle – Nice Jacket, Not

Meine Konzert-Highlights 2016



Tender Defender @ Störte, Hamburg

Thrice @ LMH, Köln

The M-Pire Strikes Back (Moose Blood/Apologies, I have None/PUP/Smile And Burn/Luca Brasi/anorak.) @ Sputnikhalle, Münster

The Smith Street Band + Muncie Girls + Coppersky + The Waiting Game @ The Box, Tessenderlo

Together Festival (Gorilla Biscuits/Modern Life Is War/Touché Amoré) @ Weststadthalle, Essen

Mein Geheimtipp für 2017

Captain, We`re Sinking (absolut kein Insider, aber da kommt ein Album, da geht was)

