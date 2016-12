Best Of 2016 mit Ingo Donot

Ja, Ingo Donot, Du musst auch zum 400drölften Mal verraten, was Du dieses Jahr gehört hast. Metallica zum Beispiel. Und angeben, dass Du Rancid auf nem Kreuzfahrtschiff gesehen hast. Und was Deinen Geheimtipp angeht: hören wir nicht zum ersten Mal dieses Jahr!

Meine Top-Alben 2016

metallica – hardwired… to self-destruct

drangsal – hariescheim

turbostaat – abalonia

descendents – hypercaffium spazzinate

against me! – shape-shift with me

Meine Top-Songs 2016

etallica – spit out the bone

drangsal – love me or leave me alone

turbostaat – wolter

descendents – spineless and scarlet red

against me! – norse truth

Meine Konzert-Highlights 2016



rancid – salty dog cruise, bahamas

the cure – lanxess arena, köln

adolescents/tsol – underground, köln

turbostaat – open flair festival

the bronx/frank carter – gebäude 9, köln

Mein Geheimtipp für 2017

ich spoiler einfach mal, dass die neue smile and burn super ist!

