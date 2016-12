Best Of 2016 mit Jan Schwarzkamp (VISIONS)

Hier kommt das Best Of 2016 mit VISIONS-Inventar Jan Schwarzkamp. In seinen Jahrescharts landeten unter anderem The Dirty Nil und King Gizzard & The Lizard Wizard. Glauben wir Jan, werden wir alle 2017 auf den Protometal von VUG steil gehen.

Meine Top-Alben 2016

The Dirty Nil „Higher Power“

King Gizzard & The Lizard Wizard „Nonagon Infinity“

Goat „Requiem“

Josefin Öhrn + The Liberation „Mirage“

All Them Witches „Dying Surfer Meets His Maker“

Meine Top-Songs 2016

The Dirty Nil „Zombie Eyed“

Vanishing Life „Realist“

Clowns „Destroy The Evidence“

Pabst „Skinwalker“

Zeal And Ardor „Blood In The River“

Meine Konzert-Highlights 2016



King Gizzard And The Lizard Wizard – 27.02., Berlin, Bi Nuu

Ty Segall & The Muggers – 28.06., Berlin, Columbia Theater

Oozing Wound – 09.12., Berlin, Urban Spree

Wand – 13.11., Berlin, Badehaus Szimpla

Sunflower Bean – 09.02., Berlin, Berghain Kantine

Mein Geheimtipp für 2017

VUG – Protometal-Band aus Berlin mit Elder-Gitarrist/Sänger Nick DiSalvo am Schlagzeug

Foto: Maren Michaelis

