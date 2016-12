Best Of 2016 mit Jörkk Mechenbier von Love A & finestvinyl.de

Hier kommt das Best Of 2016 mit Jörkk Mechenbier von Love A & finestvinyl.de. In seinen Jahrescharts landeten unter anderem Drangsalund Kate Tempest.LUDGER werden laut Jörkk 2017 durch die Decke gehen.

Meine Top-Alben 2016

Drangsal – HARIESCHAIM

Gurr – IN MY HEAD

Turbostaat – ABALONIA

Voodoo Jürgens – ANSA WOAR

Kate Tempest – LET THEM EAT CHAOS

Meine Top-Songs 2016

Kate Tempest – Europe is lost

Ex-Cult – Mr. Investigator

Cloud Nothings – Modern Act

Space Chaser – Metro Massacre

Drangsal – Will ich nur dich

Meine Konzert-Highlights 2016



Schreng Schreng & La La im Bordrestaurant des ICE

Love A in Hamburg

Sleaford Mods – Hafenklang Hamburg

Lieutenant Dave & The Vohwinkels in Wuppertal

Spider Gawd – OBS Festival

Mein Geheimtipp für 2017

LUDGER – Niebülldrama

