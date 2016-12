Best of 2016 mit (dem neuen) Julian von anorak.

Hier kommt das Best Of 2016 mit (dem neuen) Julian von anorak. Punkt. Er kam 2016 nicht an Bon Iver, Radiohead und auch Moderat vorbei. Wie man seinen Geheimtipp für 2017 ausspricht? Kein Plan!

Meine Top-Alben 2016

Bon Iver – 22, A Million

Radiohead – A Moon Shaped Pool

Touché Amoré – Stage Four

Moderat – III

Michael Kiwanuka – Love and Hate

Meine Top-Songs 2016

Bon Iver – 8 Circle

Radiohead – Full Stop

Metronomy – My House

Moderat – Eating Hooks

Foxing – The Medic

Meine Konzert-Highlights 2016



Radiohead @ Lollapalooza, Berlin

Foals @ Palladium, Köln

Daughter @ Haldern

toe. @ Club Bahnhof Ehrenfeld, Köln

Tame Impala @ Palladium, Köln

Mein Geheimtipp für 2017

Febueder

(Foto: Julian Klein)

