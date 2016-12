Best Of 2016 mit Lars Lewerenz von Audiolith Records

Hier kommt das Best Of 2016 mit Lars Lewerenz von Audiolith Records. In den Jahrescharts landeten unter anderem die Beginner, Ira Atari und Kobito. Leoniden werden laut Lars Lewerenz 2017 durch die Decke gehen.

Meine Top-Alben 2016

Beginner – Advanced Chemistry

Ira Atari – Moment

Kalipo – Wanderer

Kobito – Für einen Moment perfekt

Neonschwarz – Metropolis

Meine Top-Songs 2016

Beginner – Ahnma

Kobito – About Blank

Frittenbude – Zukunft aus Champagner

Finna – Cool ist mir zu kalt

Neonschwarz – Kennlernrunde

Meine Konzert-Highlights 2016



Beginner – Sporthalle Hamburg

Frittenbude – Schlachthof Dresden

Egotronic – Hafenklang Hamburg

Der Tante Renate & Steinborn – 20 Jahren Hafenklang Open Air

Trouble Orchestra – Knust Hamburg

Mein Geheimtipp für 2017

Leoniden

