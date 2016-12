Best of 2016 mit Benjamin Mirtschin von City Light Thief

Hier kommt das Best Of 2016 von Benjamin Mirtschin (City Light Thief). In den Jahrescharts landeten unter anderem Modern Baseball – Holy Ghost und Leoniden – Nevermind. Leoniden, Leoniden, Leoniden. werden laut Benjamin Mirtschin 2017 durch die Decke gehen.

Meine Top-Alben 2016

Modern Baseball – Holy Ghost

The Deadnotes – I’ll Kiss All Fears Out Of Your Face

Say Anything – I Don’t Think It Is

Maeckes – Tilt

Julien Baker – Sprained Ankle (auch wenn das schon 2015 rauskam…)

Meine Top-Songs 2016

Leoniden – Nevermind

Maeckes – Marie-Byrd-Land

Casper – Lang lebe der Tod

Basement – Aquasun

Heisskalt – Euphoria

Meine Konzert-Highlights 2016



Touché Amoré, Riot Fest, Chiago

Citizen, Basement, Thursday at Double Door, Chicago

Julien Baker, King Georg, Köln

Bruce Springsteen, Circo Massimo, Rom

Thrice, Live Music Hall, Köln

Mein Geheimtipp für 2017

Leoniden, Leoniden, Leoniden.

