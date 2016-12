Best Of 2016 mit Damned Dan von GETADDICTED

Hier kommt das Best Of 2016 von Damned Dan (Addict Antitainment Aufleger). In den Jahrescharts landeten unter anderem Bon Iver und Whitney. Kein Geheimtipp, aber Disco//Oslo kicken Damned Dan und werden 2017 durch die Decke gehen.

Meine Top-Alben 2016

Bon Iver – 22, A Million

FJØRT – Kontakt

Turbostaat – Abalonia

Captain Planet – Ein Ende

Kmpfsprt – Intervention

Meine Top-Songs 2016

Whitney – The Falls

Rob Lynch – Runaway

MakeWar – Sallie

Blink182 – Bored to Death

Drangsal – Allan Align

Meine Konzert-Highlights 2016



The Cure – Lanxess Arena – 10.11.2016

Captain Planet – Gebäude 9 – 12.11.2016

Feine Sahne Fischfilet – E-Werk – 25.11.2016

Jimmy Eat World – Underground – 14.09.2016

Scenic Route To Alaska – Stereo Wonderland – 19.11.2016

Mein Geheimtipp für 2017

Kein Tipp mehr aber Disco//Oslo kicken mich.



Ähnliche Beiträge