Best Of 2016 mit Felix von Day By Day Records

Hier kommt das Best Of 2016 von Felix (Day By Day Records). In den Jahrescharts landeten unter anderem Car Seat Headrest und Blackout Problems. Smile And Burn werden laut Felix 2017 durch die Decke gehen.

Meine Top-Alben 2016

Car Seat Headrest – Teens Of Denial

Chelsea Wolfe – Abyss

Dangers – The Bend In The Break

Every Time I Die – Low Teens

Moderat – III

Meine Top-Songs 2016

Blackout Problems – The King

Nails – They Come Crawling Back

Apologies, I Have None – Wraith

Wayste – Dawn

Mick Jenkins – Drowning

Meine Konzert-Highlights 2016



Moderat im LKA Stuttgart

The Hirsch Effekt im Backstage München

15 Jahre Itchy Poopzkid im Roxy Ulm

Basement & Tigers Jaw im Universum Stuttgart

Blackout Problems & Smile And Burn im Underground Köln

Mein Geheimtipp für 2017

Smile And Burn

