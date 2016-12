Best Of 2016 mit Jonas von Freiburg

Meine Top-Alben 2016

Gloom Sleeper – A Void

Karate Andi – Turbo

Turbostaat – Abalonia

Touche Amore – Stage Four

Red Fang – Only Ghosts

Meine Top-Songs 2016

Drangsal – Will ich nur dich

Touche Amore – Palm Dreams

Turbostaat – Der Zeuge

Duesenjaeger – Wie lange noch

Red Fang – Cut it Short

Meine Konzert-Highlights 2016



Pissed Jeans / Maifeld Derby

Love A / Hamburg

Die Nerven / Angst macht keinen Lärm

Gloom Sleeper / Bielefeld

Beginner / Gütersloh

Mein Geheimtipp für 2017

Kein Schimmer. Aber ich sehne mich nach einer richtig guten Scheibe in Richtung 90s Emo.

