Best Of 2016 mit Kirsten Otto von GETADDICTED

Hier kommt das Best Of 2016 von Kirsten Otto (GETADDICTED). In den Jahrescharts landeten unter anderem David Bowie mit seinem letzten Album Blackstar und Funeral For a Friend, die hoffentlich irgendwann noch mal ein Album machen. Und das mit dem Geheimtipp üben wir dann bis zum nächsten Jahr noch mal.

Meine Top-Alben 2016

David Bowie – Blackstar

Panic! At The Disco – Death Of a Bachelor

letlive. – If I’m the Devil…

Architects – All Our Gods Have Abandoned Us

Thrice – To Be Everywhere Is to be Nowhere

Meine Top-Songs 2016

David Bowie – I Can’t Give Everything Away

Medicine – Biffy Clyro

Black Mass – Creeper

Panic! At The Disco – Don’t Threaten Me With A Good Time

Zoax – The Bad Blood

Meine Konzert-Highlights 2016



Funeral For a Friend – Knust, Hamburg

Twenty One Pilots – 1LIVE Oktoberfestival, Neuss

Muse – Lanxess Arena, Köln

Parkway Drive/Architects – Palladium, Köln

Biffy Clyro – Lanxess Arena, Köln

Mein Geheimtipp für 2017

Dinosaur Pile-Up. Vielleicht auch nur aufgrund des Bandnamens.

Und Acceptance, auch wenn man bei einem Comeback vielleicht nicht mehr von einem Geheimtipp sprechen kann.

