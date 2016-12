Best of 2016 mit Mathias Schumacher von GETADDICTED

Tja. Hier kommt das Best Of 2016 von Mathias Schumacher (GETADDICTED). In den Jahrescharts landeten unter anderem Tiny Moving Parts – Celebrate und The Falcon – Gather Up the Chaps. RB Leipzig werden laut Mathias Schumacher 2017 durch die Decke gehen.

Meine Top-Alben 2016

Tiny Moving Parts – Celebrate

Blink 182 – California

Lakmann – Aus dem Schoß der Psychose

The Falcon – Gather Up the Chaps

Turbostaat – Abalonia

Meine Top-Songs 2016

Tiny Moving Parts – Volumes

Get Dead – She’s a Problem

Ghost B.C. – Square Hammer

FJØRT – Paroli

Captain Planet – Fenster im Fenster

Meine Konzert-Highlights 2016



Tiny Moving Parts, Luxor Köln (30.08.)

Between The Buried And Me + Protest The Hero, Underground Köln (14.06.)

Iron Chic + Tender Defender, AZ Aaachen (29.04.)

Turbostaat, Blue Shell Köln (03.02.)

A Wilhelm Scream + Strung Out + Such Gold, Underground Köln (04.08.)

Mein Geheimtipp für 2017

RB Leipzig

