Best Of 2016 mit Sören von Abramiwicz

Hier kommt das Best Of 2016 von Sören (Abramowicz). In den Jahrescharts landeten unter anderem DMA´s – Hills End und Sting – I Can´t Stop Thinking About You. Leoniden! werden laut Sören 2017 durch die Decke gehen.

Meine Top-Alben 2016

DMA´s – Hills End

Arkells – Morning Report

Mantar – Ode To The Flame

Car Seat Headrest – Teens Of Denial

Meine Top-Songs 2016

Sting – I Can´t Stop Thinking About You

Catfish And The Bottlemen – 7

DMAs – Believe (Cher Cover) https://www.youtube.com/watch?v=MmwFnoMoDDg

Coppersky – Hometown Show (Ja ich weis 2015, aber was willst du machen?)

Quiet Hollers – Flood Song (s.o.)

Meine Konzert-Highlights 2016



Frank Turner im Molotow Club

Mumford And Sons auf dem Hurricane Festival

Warhaus beim Reeperbahn Festival

Tim Vantol auf dem Teichrock Festival

Coppersky im Molotow Karatekeller

Mein Geheimtipp für 2017

Leoniden!

