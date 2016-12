Best Of 2016 mit Tigeryouth

Hier kommt das Best Of 2016 von Tigeryouth. In den Jahrescharts landeten unter anderem Petrol Girls - Talk of Violence und Grossstadtgeflüster - Keiner fickt mich. Hoffentlich eine neue Brand New-Platte und ein neues P.O.S-Album. werden laut Tilman Gottfried Benning 2017 durch die Decke gehen.

Meine Top-Alben 2016

Petrol Girls – Talk of Violence

Conor Oberst – Ruminations

Kate Tempest – Let Them Eat Chaos

Die höchste Eisenbahn – Wer bringt mich jetzt zu den Anderen

Into It Over It – Standards

Meine Top-Songs 2016

Grossstadtgeflüster – Keiner fickt mich

Brand New – I Am A Nightmare

Fortuna Ehrenfeld – Coffee Keeps Me Busy

AJJ – Junkie Church

P.O.S – Sleepdrone/Superposition

Meine Konzert-Highlights 2016

Die höchste Eisenbahn, Berlin, Astra Biergarten

East Cameron Folkcore, Weinheim, Café Central

Matze Rossi, Arpke, Jugendtreff Hinterhof

Mustermannmusik, Espelkamp, JUZ

Henri Parker, Hamburg, Molotow Mein

Geheimtipp für 2017

Hoffentlich eine neue Brand New-Platte und ein neues P.O.S-Album.

