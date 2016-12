Best Of 2016 mit Tobi von Idle Class

Hier kommt das Best Of 2016 mit Tobi von Idle Class. In den Jahrescharts landeten unter anderem Tiny Moving Parts und Spanish Lovesongs als Geheimtipp für 2017.

Meine Top-Alben 2016

Tiny Moving Parts – Celebrate

Make War – Developing a theory of integrity

Blink 182 – California (ja ich weiß, mags trotzdem

Pup – The Dream is Over

Ship Thieves – No Anchor

Meine Top-Songs 2016

Tiny Moving Parts – Volumes

Arliss Nancy – Dufresne

Touche Amore – Flowers and You

The Menzingers – Lookers

Blink 182 – San Diego

Meine Konzert-Highlights 2016



Fest 15 in Gainesville (ich nehms mal als Ganzes, weil das gesamte Wochenende ziemlich intensiv war)

Propagandhi im Orpheum @PreFest in Tampa

Strung Out beim Tells Bells Festival

Astpai + Fights and Fires, Gleis 22, Münster

Strike Anywhere, Bi Nuu, Berlin

Mein Geheimtipp für 2017

Spanish Lovesongs, wenn die überhaupt noch so geheim sind

