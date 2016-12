Best Of 2016 mit Nicholas Müller (von Brücken)

Hier kommt das Best Of 2016 mit Nicholas Müller (von Brücken). In den Jahrescharts landeten unter anderem Bon Iver, Damien Rice und Frightened Rabbit. Bei Kalispell geht laut Nicholas 2017 so einiges.

Meine Top-Alben 2016

Bon Iver – 22, A Million

Frightened Rabbit – Painting Of A Panic Attack

Ólafur Arnalds & Nils Frahm – Trance Frendz

Mikroboy – Leicht

Efterklang – Leaves: The Colour of Falling

Meine Top-Songs 2016

Bon Iver – 8 (Circle)

Kalispell – Windfall

Frightened Rabbit – I Wish I Was Sober

Mikroboy – Leicht

Bon Iver – 33 „God“

Meine Konzert-Highlights 2016



Damien Rice – Stadtpark Hamburg

Frightened Rabbit – Uebel & Gefährlich Hamburg (hoffentlich!)

Mein Geheimtipp für 2017

Kalispell

Foto: von Brücken

