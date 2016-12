Best Of 2016 mit Robert Ehrenbrand von BOYSETSFIRE

Hier kommt das Best Of 2016 mit Robert Ehrenbrand von BOYSETSFIRE. In den Jahrescharts landeten unter anderem KULA SHAKER – K 2.0 und KANO – This Is England. BHAKTI YOGA werden laut einem augenzwinkernden Robert Ehrenbrand 2017 durch die Decke gehen.

Meine Top-Alben 2016

KULA SHAKER – K 2.0

DJ DREZ – Alpine Swift

KANO – Made In The Manor

THE JOE ROGAN EXPERIENCE (Podcast)

OASIS – Supersonic (DVD)

Meine Top-Songs 2016

KANO – This Is England

KULA SHAKER – Infinite Sun

SLAYER – Repentless

AZAD – Rap (feat. MO TRIP)

KANO – Wheels Up

Meine Konzert-Highlights 2016



THE BOUNCINGS SOULS – München (Backstage)

STICK TO YOUR GUNS – Vainstream Festival

FLOGGING MOLLY – Vainstream Festival

Mein Geheimtipp für 2017

BHAKTI YOGA 😉

Ähnliche Beiträge