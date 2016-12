Best Of 2016 mit Robert Grosse von noisegroupie

Hier kommt das Best Of 2016 mit Robert Grosse von noisegroupie. Bei dem Booker landeten unter anderem Bon Iver, Tigeryouth und die Beginner in den Jahrescharts. Auf dem Schirm haben sollten wir: MOGLII & NOVAA.

Meine Top-Alben 2016

BON IVER – 22, a million (weil anders, weil geil!)

BLUT HIRN SCHRANKE – s/t (weil lange drauf gewartet und nicht enttäuscht)

MODERAT – 3 (weil großer Fan)

THE KILLS – ASH & ICE (gute Band!)

TURBOSTAAT – Abalonia (weil s mich wieder berührt hat, nach schwächeren Alben)

Meine Top-Songs 2016

BON IVER – 22, over soon (Albumversion) (weil Gemütszustand)

DRAWING CIRCLES – rebuild (novaa-remix) (weil tolle Konstellation)

TIGERYOUTH – die müden Straßen (weil Heimweh auf Tour)

MARTIN KOHLSTEDT (alles, muss mich noch durchhören)

BEGINNER – Ahnma (knaller Comeback, leider konnte mich die Platte dann nicht überzeugen)

Meine Konzert-Highlights 2016



LISTENER (im YUCA, Köln)

DEFTONES (im PALLADIUM, Köln)

RELAÉN (in der KULTURKÜCHE, M’Gladbach)

MOGLII & NOVAA (beim KORNERN-Festival in Köln)

Mein Geheimtipp für 2017

MOGLII & NOVAA

Ähnliche Beiträge