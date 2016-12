Best Of 2016 mit Sascha Eigner von Jupiter Jones

Hier kommt das Best Of 2016 mit Sascha Eigner von Juptier Jones. Der Typ hat es geschafft, sich 2016 kein einziges Konzert anzugucken. Dafür hat er reichlich Bloc Party und Jack White gehört. Snapchat und Co habe bei Sascha keine Schnitte, auch 2017 schwört er auf Facebook.

Meine Top-Alben 2016

Bloc Party – HYMNS

Jack White – Acoustic Recordings

Molotow Soda – Keine Träume (Erscheint bei mir jedes Jahr!)

Loretta Lynn – Full Circle

Stranger Things Season 1,Vol.1

Meine Top-Songs 2016

Bloc Party – Virtue

Bloc Party – My true Name

Jack White – Blunderbuss

David Bowie – Lazarus

Tegan and Sara – Faint of Heart

Meine Konzert-Highlights 2016



Kein Konzert besucht dieses Jahr. Sorry!

Mein Geheimtipp für 2017

Facebook

Foto: Sascha Eigner

