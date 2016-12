Best Of 2016 mit Simon Meier von Lygo

Hier kommt das Best Of 2016 mit Simon Meier, Gitarrist bei Lygo. Überraschung: er reibt uns Leoniden unter die Nase. Außerdem hat(te) er Bock auf Neufundland und This April Scenery.

Meine Top-Alben 2016

This April Scenery – Liminality

Touché Amoré – Stage Four

Heisskalt – Vom Wissen Und Wollen

Fjørt – Kontakt

Kate Tempest – Let Them Eat Chaos

Meine Top-Songs 2016

Leoniden – 1990

LIRR. – Tongue

Turbostaat – Ruperts Grün

All diese Gewalt – Kuppel

Ein Gutes Pferd – Schalldämpfer

Meine Konzert-Highlights 2016



Wintergatan – Fusion Festival

John Coffey – Luxor, Köln

City Light Thief – Gebäude 9, Köln

Turbostaat – Gloria, Köln

Turbonegro – Live Music Hall, Köln

Mein Geheimtipp für 2017

Neufundland

BEST OF 2016: DIE BESTEN ALBEN, SONGS UND KONZERTE DES JAHRES

Ähnliche Beiträge