Best Of 2016 mit Sören von Smile And Burn

Hier kommt das Best Of 2016 mit Sören von Smile And Burn. In den Jahrescharts landeten unter anderem Macklemore, Apologies, i have none und Bosse. Seine Message für 2017: Die neue Menzingers wird banger…

Meine Top-Alben 2016

Macklemore & Ryan Lewis – This Unruly Mess I’ve Made

Heisskalt – Vom Wissen und Wollen

Milliarden – Betrüger

Maeckes – Tilt

Bosse – Engtanz

Meine Top-Songs 2016

Apologies, i have none – Crooked Teeth

Captain PlanET – Kreisel

Blackout Problems – Follow Me

Bon Iver – 22 (OVER S∞∞N)

NOFX – It Ain’t Lonely at the Bottom

Meine Konzert-Highlights 2016



Bosse – Berlin – Columbiahalle

Heisskalt – Berlin – Lido

Blackout Problems – Konstanz – Contrast

A Wilhelm Scream – Tells Bells Festival

Donots – Stuttgart – LKA Longhorn

Mein Geheimtipp für 2017

Neue Menzingers wird banger…aber nicht so geheim

Foto: Smile And Burn

