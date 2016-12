Best Of 2016 mit Tim Masson von Midsummer Records

Immer diese fotoscheuen Labelmogule. Bei Tim Masson von Midsummer Records gab’s 2016 The Hotelier & viel Touché Amoré zu hören. für At The Drive In fuhr er nach Luxemburg. Über seine Frage, ob Leoniden noch geheim sind, können wir mittlerweile nur noch lächeln.

Meine Top-Alben 2016

The Hotelier – Goodness

Touché Amoré – Stage Four

Modern Baseball – Holy Ghost

Thrice – To Be Everywhere Is to Be Nowhere

Moose Blood – Blush

Meine Top-Songs 2016

TOUCHÉ AMORÉ – Rapture

DECEMBER YOUTH – Ailleurs

DECENDENTS – Without Love

BONEFLOWER – Unfading

LEONIDEN – Nevermind

Meine Konzert-Highlights 2016

10.12.2016 Midsummer Anniversary Fest w/ Pascow; City Light Thief, Millboard Message

02.04.2016 At The Drive In, Luxemburg

30.07.2016 Pascow, City Light Thief, Nauwieser Fest Saarbrücken

14.10.2016 Departures, December Youth, Finding Faith u. a. Juz Illingen

21. – 23.09.2016 Reeperbahn Fest, u. a. Die Negation, Heaven Shall Burn

Mein Geheimtipp für 2017

Leoniden (sind die noch geheim?)

