Best Of 2016 mit Tina Herschel (GETADDICTED)

Hier kommt das Best Of 2016 mit Tina Herschel aus dem eigenen Hause. Bei ihr hoch im Kurs: Oh Wonder und Warpaint. Sie hat 2017 Bock auf Cigarettes After Sex und ihre Alltime-Favs von PVRIS.

Meine Top-Alben 2016

Oh Wonder – s/t (eigentlich aus 2015, aber erst dieses Jahr entdeckt)

Warpaint – Heads Up

A Day To Remember – Bad Vibrations

Sara Hartman – Satellite (EP)

The Pretty Reckless – Who You Selling For

Meine Top-Songs 2016

Warpaint – New Song

Cigarettes After Sex – K.

Tame Impala – The Less I Know The Better (aus 2015, aber erst dieses Jahr entdeckt)

Tegan and Sara – Boyfriend (obwohl das Album an sich echt furchtbar ist)

Oh Wonder – Landslide

Meine Konzert-Highlights 2016



The Cure (10.11.2016/Lanxess Arena, Köln)

PVRIS (netteste Band ever für ein Interview – 21.03.2016/Luxor, Köln)

Parov Stelar (haben der Band Backstage den Wein geklaut – 19.03.2016/Mitsubishi Electric Hall, Düsseldorf)

Tonight Alive (12.02.2016/Luxor, Köln)

Peaches @ Melt!.ZIP (26.11.2016/E-Werk Köln)

Mein Geheimtipp für 2017

Ich denke, Cigarettes After Sex werden noch einiges reißen. Außerdem bin ich auf einen Nachfolger von Oh Wonder gespannt. Meine Alltime-Favs von PVRIS basteln auch endlich an ner neuen Platte, munkelt man!

