Best Of 2016 – Was waren Deine Top-Alben, -Songs

-Konzerte des Jahres?

Was waren Deine Top-Alben des Jahres? Welche Songs haben Dich 2016 weggehauen? Welche Band hat Dich live beeindruckt? Und wer rockt 2017? Schick uns jetzt Dein Best of 2016!

Wir halten bei GETADDICTED gerne unsere neuesten Leckerchen unter die Nase und sagen: Musst Du hören! Oder legen einen Song in die Playlist, den man nach dem ersten Durchgang irgendwie nicht mehr aus den Hörgängen kriegt. Und zeigen, in welchen Clubs und Gräben sich unsere Fotografen rumtreiben…

Uns interessiert aber auch: Wie schauen die privaten Jahrescharts der Musiker/Promoter/Veranstalter/Label-Leute aus, deren Kram wir auf GETADDICTED feiern? Und bevor wir jetzt alle Eure Facebook-Pages ausspionieren müssen, um ein Gefühl für Euer Best Of 2016 zu kriegen, würden wir gerne zeigen, was Ihr 2016 geil fandet. Bock? Dann füllt das Formular unten aus und wir veröffentlichen Euer Best Of 2016 bei uns.

ENGLISH: Instead of writing about the music you/your band put out this year, we’re interested in what you listened to in 2016! Fill out the form beneath and we’ll publish your best of 2016 on our website.

GETADDICTED-Best of 2016 — I’m in!

MEIN NAME (Name)

MEIN(E) BAND/UNTERNEHMEN (Band/Company)

MEIN FOTO (Pic) max 1MB

MEINE TOP-ALBEN 2016 (Favourite albums of 2016)







MEINE TOP-SONGS 2016 (Favourite songs of 2016)











MEINE KONZERT-HIGHLIGHTS 2016 (Best concerts 2016)











MEIN GEHEIMTIPP FÜR 2017 (Insider tip for 2017)





Ähnliche Beiträge