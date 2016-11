Biffy Clyro live in Köln

Mon The Biff! Biffy Clyro beenden ihre Deutschlandtour am 11.11. in der Kölner Lanxess Arena – und stimmen dabei sogar Viva Colonia an. Mit 26 Liedern auf der Setlist spielten sie sich im Schweiße ihres Angesichts (natürlich später am Abend auch halbnackt) durch alle Alben.

Wer die Jungs in diesem Jahr verpasst hat, kann sich Tickets für die Shows im Februar 2017 sichern.

Ähnliche Beiträge